İsrail Türkiye'ye insani yardım ve arama kurtarma ekibinin bulunduğu iki uçak gönderiyor
İsrail, Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle temel insani yardım malzemeleri, teknik ekip ve arama kurtarma timlerini taşıyan iki uçak göndereceğini duyurdu.
Kudüs
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki deprem felaketine ilişkin Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Ronan Levy, Savunma ve Sağlık bakanlığı yetkilileri ve İsrail ordusundan üst düzey isimlerin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıda, Türkiye'ye iki yardım uçağı gönderilmesi kararı alındı.
Açıklamada, temel insani yardım malzemeleri ve teknik ekipleri taşıyan birinci uçağın bu akşam yola çıkacağı, daha geniş kapsamlı insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma timlerini taşıyan ikinci uçağın da yarın sabah itibarıyla Türkiye'ye gönderileceği kaydedildi.
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lilian'ın da toplantıdaki katılımcılara Türkiye'deki depremelere ilişkin bilgi verdiği aktarıldı.
"İsrail, bu zor zamanda Türkiye'nin yanında yer alıyor"
Dışişleri Bakanı Cohen, yayınladığı görüntülü mesajında, "Türkiye'deki felaketin acısını hep birlikte paylaştıklarını" dile getirdi. Cohen, telefonla görüştüğü Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na da üzüntüsünü ilettiğini söyledi.
İsrail'in depremzedelere yardım için gerekli her şeyi yapmak üzere iki uzman ekibini Türkiye'ye göndereceğini aktaran Cohen, "İsrail, bu zor zamanda Türkiye'nin yanında yer alıyor." ifadesini kullandı.
Birinci uçaktaki ekip saha değerlendirmeleri yapacak
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "temel insani yardım malzemeleri ile öncü arama kurtarma ekibini taşıyan bir uçağın akşam saatlerinde İsrail'den Türkiye'ye hareket edeceğini" söyledi.
Birinci uçaktaki ekibin saha değerlendirmeleri yapacağını aktaran Haiat, hazırlanacak "daha geniş kapsamlı" ikinci bir uçağın da yarın sabah Türkiye'ye gideceğini belirtti.
Haiat, söz konusu uçakların İsrail hava kuvvetlerine ait olduğu bilgisini verdi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da birinci uçağın Türkiye'ye gitmek üzere İsrail'den ayrıldığını duyurdu.