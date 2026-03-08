Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Axios: ABD ile İsrail, İran'daki uranyumu ele geçirmek için özel kuvvet göndermeyi değerlendiriyor

ABD ile İsrail'in, saldırılarının sonraki safhalarında "yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek için İran'a özel kuvvet gönderme"yi değerlendirdiği iddia edildi.

Aynur Şeyma Asan  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Ankara

Axios haber sitesine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi 4 kaynak, ABD'nin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek amacıyla İsrail ile bazı konuları değerlendirdiğini öne sürdü.

ABD ile İsrail'in, saldırılarının sonraki safhalarında "yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu elde etmek için İran'a özel kuvvet gönderme" konusunu ele aldıkları iddia edildi.

ABD'li ya da İsrailli askerlerin İran'ın topraklarına girmesini gerektirecek bu "operasyonun" ortak misyon olup olmayacağına ilişkin detay vermeyen kaynaklar, İran ordusunun "ciddi tehdit oluşturmadığından emin olunan dönemde" bu adımın atılabileceğini savundu.

Kaynaklar, Donald Trump yönetiminin, İran'ın elindeki materyalleri tamamen bölgeden çıkarmayı ya da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi kurumlardan nükleer uzmanları bölgeye getirerek seyreltmeyi değerlendirdiğini öne sürdü.

Öte yandan, Trump yönetiminden isimleri paylaşılmayan yetkililer, İran'ın en büyük petrol terminali olduğu belirtilen Hark Adası'nı "ele geçirme" konusunda da görüşme yapıldığını iddia etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

