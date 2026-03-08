İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti

Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,966.50
BTC/USDT
67,928.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Hayfa’dan son duruma ilişkin yayındayız İsrail-ABD'nin İran’a yönelik saldırılarında vurulan Tahran’daki Şahran Petrol Deposu’ndan yayındayız
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'a yönelik hava saldırılarında en az 38 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ethem Emre Özcan  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor Fotoğraf: Arşiv

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail ordusu, gece boyunca ülkenin çeşitli bölgelerine saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Eytit beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sayda ilçesine bağlı Tuffahata kasabasına düzenlenen İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği, kayıp kişilerin bulunması için arama faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

Sur ilçesine bağlı Cebel el-Batm kasabasındaki saldırıda ise ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bati Sir beldesinde 3 katlı bir binaya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 19 kişi hayatını kaybetti.

Sur kentindeki Kana beldesine yapılan hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar hastaneye nakledildi.

Öte yandan İsrail Donanması, Lübnan'da Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ile Sur, Sayda ve Trablusşam kentlerine saldırılar düzenlediğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
Zonguldak, Sinop ve Balıkesir'de emekli sayısı çalışanlardan fazla
Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor
Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle trenlerde ek kapasite artışı yapılacak
Aile destek merkezleri 162 bin kadının hayatına dokundu

Benzer haberler

Axios: ABD ile İsrail, İran'daki uranyumu ele geçirmek için özel kuvvet göndermeyi değerlendiriyor

Axios: ABD ile İsrail, İran'daki uranyumu ele geçirmek için özel kuvvet göndermeyi değerlendiriyor

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti

Uzmanlar, İran'a yönelik saldırılarda sivillerin hedef alınmasının uluslararası hukuku ihlal ettiği görüşünde

Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan Orta Doğu'da çatışmalara son verilmesi ve ateşkes çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan Orta Doğu'da çatışmalara son verilmesi ve ateşkes çağrısı
İsrail askerleri ile gaspçı İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerleri ile gaspçı İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti
İran'ın füzeli misillemeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

İran'ın füzeli misillemeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet