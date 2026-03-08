Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi
ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi.
Ankara/Kudüs
İran basınına yansıyan haberlere göre, Tahran'da yeniden patlamalar gerçekleşti.
Patlamalar, ABD-İsrail güçlerinin yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından yaşandı.
İsrail'den İran’daki üst düzey yetkililere saldırı tehdidi
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırı tehdidi içeren açıklama yaptı.
Adraee, “Zalim Hamaney’in devrilmesinin ardından İran terör rejimi yeniden toparlanmaya ve yeni bir Yüksek Lider seçmeye çalışıyor. 40 yıldır toplanmayan İran Uzmanlar Meclisi’nin yakında Kum şehrinde toplanması bekleniyor.” ifadelerini kullandı.
İsrailli Sözcü, yeni seçilecek İran lideri ve seçim oturumuna katılacak kişileri hedef almaktan çekinmeyeceklerini kaydetti.
ABD-İsrail'in petrol depolarına saldırıları nedeniyle Tahran'da kişisel kartla yakıt alım kotası düşürüldü
İran devlet televizyonunun Tahran Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail'in Tahran ve Elburz eyaletlerinde petrol depolarına saldırıları Tahran'da yakıt alımında kısıtlamaya yol açtı.
Buna göre Tahran vilayetinde istasyonlarda kişisel kartla yakıt kotası 30 litreden 20 litreye düşürüldü.