Dolar
28.96
Euro
31.54
Altın
2,043.81
ETH/USDT
2,095.20
BTC/USDT
38,324.00
BIST 100
8,050.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, 27 Kasım'da dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedeni bulundu
logo
Gündem

İskenderun'da denizin taşması sonucu su basan yerlerde temizlik çalışması sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, denizin taşması nedeniyle su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Mert Murat Yaşar  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
İskenderun'da denizin taşması sonucu su basan yerlerde temizlik çalışması sürüyor Fotoğraf: Mert Murat Yaşar/AA

Hatay

İlçede 26 Kasım'da sağanak ve fırtınada yükselen denizin taştığı Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'ndaki çalışmalar sürüyor.

Suların büyük oranda çekildiği bölgede, AFAD, itfaiye, orman işletme, belediye ekipleri, ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapıyor.

​​​​​​​Çalışmalara çevre illerden gelen belediye ekipleri de destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir 22 yıl sonra en yağışlı kasımı yaşadı
Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cesedi bulundu
İskenderun'da denizin taşması sonucu su basan yerlerde temizlik çalışması sürüyor
Yargıtaydan "kuyu suyundan kaçak değil atık su bedeli alınabilir" kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya İklim Eylemi Zirvesi"ne katılıyor

Benzer haberler

Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cesedi bulundu

Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cesedi bulundu

İskenderun'da denizin taşması sonucu su basan yerlerde temizlik çalışması sürüyor

SGK, depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı

Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı

Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı
Yalova'da yağış nedeniyle mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı

Yalova'da yağış nedeniyle mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet