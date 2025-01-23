Dolar
35.63
Euro
37.20
Altın
2,753.20
ETH/USDT
3,227.90
BTC/USDT
104,005.00
BIST 100
10,109.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İş güvenliği uzmanı İşçen'den Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin değerlendirme

İş güvenliği uzmanı Hacı Latif İşçen, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin "Tahliye edilmesi gereken yerlerde alevler vardı, insanlar çıkamadı, tahliye edilemedi, camlara yönelmek zorunda kaldı." dedi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı, Mehmet Emin Gürbüz  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
İş güvenliği uzmanı İşçen'den Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin değerlendirme

Ankara

İşçen, Grand Kartal Otel'in önünde gazetecilere meydana gelen yangına ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Yangınların genellikle elektrik kaynaklı çıktığını söyleyen İşçen, bu oteldeki yangının çıkışında ihmaller zincirinin etkili olduğunu ifade etti.

23.01.2025

Yangınlara neden olabilecek durumları sıralayan İşçen, "Türkiye'de otellerin en büyük zafiyetinden biri, çok yanıcı malzeme kullanımı, halılar ve perdeler yanıcı." ifadelerini kullandı.

İşçen, ortak kullanılan alanlarda bu tip risklere karşı yangın dayanımı yüksek eşyaların kullanılması gerektiğini vurguladı.

Binalarda yangın merdivenlerinin ayrılması ve izole edilmesi gerektiğini anlatan Hacı Latif İşçen, sosyal medyada oteldeki yangın merdivenlerinin yandığına ilişkin görüntüleri izlediğini söyledi.

"Tahliye edilmesi gereken yerlerde alevler vardı, insanlar çıkamadı, tahliye edilemedi, camlara yönelmek zorunda kaldı." ifadesini kullanan İşçen, binaların yangından koruması hakkındaki denetim yetkisinin itfaiye daire teşkilatlarına verilmesi ve işletmelerin yılda 1 denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Bilirkişiler facianın sorumlularını ortaya çıkaracaklar
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
İş güvenliği uzmanı İşçen'den Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin değerlendirme
Kartalkaya'daki otel yangınına ilk müdahale anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Türkiye ile Ruanda arasında 4 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

Adalet Bakanı Tunç: Bilirkişiler facianın sorumlularını ortaya çıkaracaklar

Adalet Bakanı Tunç: Bilirkişiler facianın sorumlularını ortaya çıkaracaklar

İş güvenliği uzmanı İşçen'den Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin değerlendirme

Kartalkaya'daki otel yangınına ilk müdahale anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Sancaktepe'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Sancaktepe'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Kartalkaya'daki yangından, sarkıttıkları çarşafla kurtulan otel fotoğrafçısı yaşadıklarını anlattı

Kartalkaya'daki yangından, sarkıttıkları çarşafla kurtulan otel fotoğrafçısı yaşadıklarını anlattı
Konaklama imkanı bulunan 16 kayak merkezinin 3'ünde itfaiye ekibi görev yapıyor

Konaklama imkanı bulunan 16 kayak merkezinin 3'ünde itfaiye ekibi görev yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet