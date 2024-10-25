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Irak'ın kuzeyine dün gerçekleştirilen hava harekatlarında 30 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Irak'ın kuzeyine dün gerçekleştirilen hava harekatlarında 30 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün gece Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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