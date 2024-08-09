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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken, örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır."

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