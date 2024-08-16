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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Utku Şimşek  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist teslim oldu

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Pençe serisi operasyonları sayesinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK'daki çözülmenin devam ettiği vurgulandı.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu belirtilen açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadesi kullanıldı.

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