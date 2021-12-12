Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesi ve Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mücadelemiz sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.