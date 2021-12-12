Dolar
13.88
Euro
15.71
Altın
1,783.02
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesi ve Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 12.12.2021
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mücadelemiz sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: (Omicron varyantı) Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi
Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 21 bin 42 Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 796 bini aştı
Tayvan’da ilk omicron varyantı tespit edildi

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 'Cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberi yalanladı

Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Komandolardan tırmanma kulesinde atış talimi

Komandolardan tırmanma kulesinde atış talimi
ASELSAN'ın geliştirdiği Silah Tespit Radarı, Kara Kuvvetleri envanterine girdi

ASELSAN'ın geliştirdiği Silah Tespit Radarı, Kara Kuvvetleri envanterine girdi
Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi