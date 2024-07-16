Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı mağarada, çeşitli mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce kullanılan mağarada, çeşitli mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan arama taramada çeşitli mühimmat, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemesi ele geçirildi."
Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan arama-taramada çeşitli mühimmat, örgütsel dokümanlar ve… pic.twitter.com/FDN7RPasUv
Bakanlık, mağaraya düzenlenen operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.
Videoda, Şehit Sözleşmeli Er Yasin Karaca Operasyonu kapsamında tespit edilen mağaranın girişinin 7 metre uzunluğunda tünel şeklinde olduğu, tünelin sonunun geniş yaşam alanına çıktığı bilgisi verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.