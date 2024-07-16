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Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı mağarada, çeşitli mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce kullanılan mağarada, çeşitli mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Orhan Onur Gemici  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı mağarada, çeşitli mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan arama taramada çeşitli mühimmat, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

Bakanlık, mağaraya düzenlenen operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Videoda, Şehit Sözleşmeli Er Yasin Karaca Operasyonu kapsamında tespit edilen mağaranın girişinin 7 metre uzunluğunda tünel şeklinde olduğu, tünelin sonunun geniş yaşam alanına çıktığı bilgisi verildi.

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