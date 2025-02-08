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Irak'ın kuzeyinde hava harekatıyla etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 9'a yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat'ta Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Irak'ın kuzeyinde hava harekatıyla etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 9'a yükseldi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" notuyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor."

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