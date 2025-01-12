Dolar
35.40
Euro
36.30
Altın
2,689.16
ETH/USDT
3,241.00
BTC/USDT
93,927.00
BIST 100
9,910.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı
logo
Gündem

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamayacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı
11 soruda yeni "depozito" sisteminin merak edilenleri
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sarıkamış Kayak Merkezi, 30 kilometrelik 9 pistiyle kayakseverleri ağırlıyor
AFAD, KKTC'ye derin kuyu deprem gözlem istasyonu kuracak

Benzer haberler

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Kerkük'te DEAŞ'ın gizlenmeye yeri olarak kullandığı vadi, teröristlerden arındırıldı

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te yakalanan Suriye uyruklu terörist tutuklandı

Bitlis'te yakalanan Suriye uyruklu terörist tutuklandı
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 36 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 36 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet