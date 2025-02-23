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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyinde ise 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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