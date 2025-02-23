Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyinde ise 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."
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Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 23, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için… pic.twitter.com/ZzCCdI9oVt