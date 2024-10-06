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Gündem

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Fatma Sevinç Çetin  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz."

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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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