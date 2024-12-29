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"İnsanlık İttifakı" 1 Ocak'taki "Büyük Buluşma" öncesi Gazze için farkındalık çalışması başlattı

"İnsanlık İttifakı" adıyla bir araya gelen bir grup genç, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla "Wanted Netanyahu" sloganıyla hazırladıkları görselleri, kentin farklı noktalarına astı.

Ümit Türk  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
"İnsanlık İttifakı" 1 Ocak'taki "Büyük Buluşma" öncesi Gazze için farkındalık çalışması başlattı

İstanbul

"İnsanlık İttifakı" adıyla bir araya gelen bir grup genç, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek "Büyük Buluşma" öncesi, İstanbul genelinde farkındalık çalışması başlattı.

Grup, "Wanted Netanyahu" sloganıyla hazırlanan görselleri, İstanbul'un farklı noktalarına asarak, uluslararası kamuoyunu Filistin'deki zulme karşı harekete geçmeye çağırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafının ve isminin bulunduğu görsellerin üzerinde "İnternational Criminal Court Wanted For War Crimes & Genocide" ifadeleri yer alıyor.

Özellikle Netanyahu'yu işaret eden görseller, Filistin'de işlenen insanlık suçlarına karşı duyarlılık oluşturma amacı taşıyor.

"Gazze'deki soykırımı durdurun"

"İnsanlık İttifakı" sözcüleri, yaptıkları çalışmaya ilişkin açıklamalarında, Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze'de çocuklar, kadınlar ve yaşlılar her gün katlediliyor. Bu, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bir insanlık suçudur. Şehrin her köşesine astığımız görsellerle tüm insanlığa bir çağrı yapıyoruz: Gazze'deki soykırımı durdurun!" ifadelerine yer verdi.

Büyük Buluşma Galata Köprüsü'nde

Öte yandan, İnsanlık İttifakı üyelerinin de aralarında olduğu çok sayıdaki sivil toplum kuruluşu, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek "Büyük Buluşma"da, Gazze'deki soykırıma karşı tüm insanlığı harekete geçirmek için Filistin'e destek eylemi gerçekleştirecek.


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