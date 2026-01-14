Dolar
Dünya

Filistinli gruplar, Gazze'nin yönetimi için "Ulusal Geçiş Komitesi" kurulmasını destekledi

Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere "Filistin Ulusal Geçiş Komitesi" oluşturulmasına yönelik arabulucuların çabalarını desteklediklerini bildirdi.

Mohamed Majed, Çağrı Koşak  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Filistinli gruplar, Gazze'nin yönetimi için "Ulusal Geçiş Komitesi" kurulmasını destekledi

Gazze

Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere "Filistin Ulusal Geçiş Komitesi" oluşturulmasına yönelik arabulucuların çabalarını desteklediklerini, komitenin bölgedeki görev ve sorumluluklarını derhal devralabilmesi için uygun ortamın sağlanması gerektiğini açıkladı.

Kahire haber kanalının haberine göre, Filistinli gruplar Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin himayesinde Kahire'de düzenlenen toplantının ardından bildiri açıkladı.

Açıklanan bildiride, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı doğrultusunda Gazze'de ateşkes anlaşmasının aşamalarının uygulanmasını takip etmek ve İsrail'in saldırılarının sonuçlarının ele alındığı ifade edildi.

Filistinli grupların, "Gazze'nin yönetimi için Filistin Ulusal Geçiş Komitesi oluşturulması için arabulucuların çabalarına destek verdikleri" belirtilerek, "Komitenin, Gazze Şeridi'ndeki tüm sorumlulukları derhal üstlenmesi, günlük yaşamı ve temel hizmetleri Uluslararası Barış Komitesi ve Uluslararası Yürütme Komitesi ile işbirliği içinde yönetmesi için uygun ortamın sağlanması gerektiğini" kaydetti.

Filistinli grupların, "Gazze'nin yönetimi için Filistin Ulusal Geçiş Kurulu oluşturulması için arabulucuların çabalarına destek verdikleri" belirtilerek, "Kurulun, Gazze Şeridi'ndeki tüm sorumlulukları derhal üstlenmesi, günlük yaşamı ve temel hizmetleri Uluslararası Barış Komitesi ile işbirliği içinde yönetmesi için uygun ortamın sağlanması gerektiğini" kaydetti.

Gazze için oluşturulacak Uluslararası Barış Komitesi

Hamas ve İsrail arasında Türkiye, Mısır ve Katar arabuluculuğunda yapılan ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe girmişti.

BM Güvenlik Konseyi, 18 Kasım 2025’te ABD tarafından sunulan ve Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan bir karar tasarısını kabul etmişti.

Karar, Gazze'de 2027 yılı sonuna kadar görev yapacak geçici bir uluslararası gücün oluşturulmasını öngörüyor.

Söz konusu plana göre Gazze, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğindeki bir "Uluslararası Barış Komitesi" denetiminde, bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin hükümeti tarafından yönetilecek.

Trump'ın planına göre, Gazze'nin yönetimi için kurulacak teknokratlar kurulu üyelerinin kendi sorumluluk alanları dahilinde görev yaparak, İsrail soykırımı sonrasında bölgede yaşanan insani felaketi sıkıntılarını gidermesi bekleniyor.

Plan, teknokratlar kurulunun Gazze yönetiminde yer almasının yanı sıra, ateşkes, esir değişimi, Hamas'ın silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve uluslararası bir istikrar gücünün konuşlandırılmasını da öngörüyor.

Hamas, Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlığındaki heyetin, dün ateşkes anlaşmasının uygulanmasının tamamlanmasının yanı sıra Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısının yeniden açılması konusunda görüşmeler yapmak üzere Kahire'ye geldiğini duyurmuştu.

