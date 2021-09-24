İngiltere'nin 'otel karantinası' kararından sonra ilk İngiliz turist kafilesi Antalya'ya geldi
İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarması yönündeki kararının ardından ilk İngiliz turist kafilesi, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.
Antalya
İngiltere'nin East Midlands kentindeki havalimanından kalkan uçak, 90 yolcusuyla saat 21.15'te Antalya Havalimanı'na indi.
Uçaktan inen turistler, termal kameralardan geçip, pasaport işlemlerini tamamladı. Salgın tedbirleri kapsamında valizlerini alan turistler, servislerle konaklayacakları otellere geçti. İngiliz turistlerin mutlu oldukları gözlendi.
İngiltere'den bu gece Antalya'ya 500 civarında turistin gelmesi bekleniyor.
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