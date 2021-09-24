Dolar
8.83
Euro
10.36
Altın
1,756.30
ETH/USDT
3,105.00
BTC/USDT
44,958.00
BIST 100
1,386.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Atatürk Havalimanında devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Karahantepe'yi ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Edirne'de AK Parti İl Başkanlığında konuşuyor.
logo
Gündem

İngiltere'nin 'otel karantinası' kararından sonra ilk İngiliz turist kafilesi Antalya'ya geldi

İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarması yönündeki kararının ardından ilk İngiliz turist kafilesi, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.

Hatice Özdemir Tosun   | 24.09.2021
İngiltere'nin 'otel karantinası' kararından sonra ilk İngiliz turist kafilesi Antalya'ya geldi

Antalya

İngiltere'nin East Midlands kentindeki havalimanından kalkan uçak, 90 yolcusuyla saat 21.15'te Antalya Havalimanı'na indi.

Uçaktan inen turistler, termal kameralardan geçip, pasaport işlemlerini tamamladı. Salgın tedbirleri kapsamında valizlerini alan turistler, servislerle konaklayacakları otellere geçti. İngiliz turistlerin mutlu oldukları gözlendi.

İngiltere'den bu gece Antalya'ya 500 civarında turistin gelmesi bekleniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi
Bakan Koca, ekiplerin Kovid-19'a karşı soğan tarlalarındaki aşılama çalışmalarını paylaştı
ABD'deki Delta varyantı Kovid-19'un son büyük varyantı olabilir
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 27 bin 844 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İngiltere'nin 'otel karantinası' kararından sonra ilk İngiliz turist kafilesi Antalya'ya geldi

İngiltere'nin 'otel karantinası' kararından sonra ilk İngiliz turist kafilesi Antalya'ya geldi

Manavgat'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Gülin hemşire Kovid-19 ile mücadeleyi sahneye taşıdı

Balon balığı avcılığı deniz suyu sıcaklığının değişmesiyle artacak

Balon balığı avcılığı deniz suyu sıcaklığının değişmesiyle artacak
İngiltere Başbakanı Johnson, Fransa'dan AUKUS Anlaşması öfkesini aşmasını istedi

İngiltere Başbakanı Johnson, Fransa'dan AUKUS Anlaşması öfkesini aşmasını istedi
Teniste geleceğin yıldızları Antalya'da buluşacak

Teniste geleceğin yıldızları Antalya'da buluşacak