Dolar
38.01
Euro
42.06
Altın
3,048.03
ETH/USDT
1,463.40
BTC/USDT
76,727.00
BIST 100
9,373.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinde "Türkiye'nin enerjisi" ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yayımlanan "Ayın Tarihi" dergisinin 17. sayısı, "Enerjide Merkez Ülke Türkiye" başlıklı kapak dosyası ile okurlarıyla buluştu.

Murat Temizer  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinde "Türkiye'nin enerjisi" ele alındı

Ankara

Derginin kapak yazısında, Türkiye'nin enerji konusunda tam bağımsızlık hedefiyle yerli kaynakları en verimli şekilde kullanmaktaki kararlığının altı çizildi.

Tarihi jeopolitik konumuyla Türkiye'nin enerji geçiş koridorlarının tam merkezinde yer aldığının, bu vasfıyla ithalatçı ve ihracatçı dinamik bir potansiyele sahip olduğunun vurgulandığı dosyada, Türkiye'nin, Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'dan Avrupa'ya enerji sevkiyatında oynadığı kilit role mercek tutuldu.

Dergide, Türkiye'nin "enerjide tam bağımsızlık hedefi" doğrultusunda denizde ve karada petrol ve doğal gaz gibi temel enerji kaynaklarını arama faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğinin altı çizilirken, güneş, rüzgar, nükleer ve biyokütle gibi alanlarda da yenilenebilir enerji üretimini artırdığı ifade edildi.

Türkiye Marka Ofisi tarafından hazırlanan yazıda, dünyadaki ispatlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 60'ına komşu Türkiye'nin enerji politikasının temel hedefinin, enerji konusunda dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak ve ardından enerji ihraç eden bir ülke konumuna gelmek olduğunun altı çizildi.

Enerji arz güvenliği için güzergah ve kaynak çeşitliliğini artırmanın Türkiye'nin enerji stratejisinin ana hedefi olduğunun ifade edildiği dergide, aynı zamanda enerjide bölgesel merkez olma hedefine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki jeostratejik konumunun bölgesel enerji dengelerini etkileyen rolüne işaret edilen dergide, enerjide ihracatçı ve ithalatçı devletler açısından Türkiye'nin önemli bir merkez haline geldiği kaydedildi.

Bölgesinde enerji ticaretinde merkez ülke hedefiyle Türkiye'nin, bir yandan bölgesinde önemli doğal gaz ve petrol projelerini hayata geçirirken, bir yandan diğer ülkelerle yaptığı anlaşmalarla enerji koridoru olma konumunu sağlamlaştırdığı vurgulandı.

Dergide, Türkiye'nin doğal gaz ve petrol boru hatları, Karadeniz'deki tarihi doğal gaz keşfi ve Gabar'daki petrol üretimine dair bilgilere de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden zirai don uyarısı
Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Ege'nin güneyi için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 120 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 519 göçmenin yakalandığını bildirdi
Meteorolojiden Güneydoğu için toz taşınımı uyarısı

Benzer haberler

Altun: Filistin'deki soykırımları sonlandırmak için Türkiye'nin sürdürdüğü mücadeleye bütün dünya destek vermeli

Altun: Filistin'deki soykırımları sonlandırmak için Türkiye'nin sürdürdüğü mücadeleye bütün dünya destek vermeli

İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinde "Türkiye'nin enerjisi" ele alındı

Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanı'nda "Türkiye" temalı iftar programı düzenlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet