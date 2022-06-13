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İletişim Başkanlığından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı diplomasi atağı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, terör örgütlerine destek sağlayan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna karşı yoğun bir iletişim diplomasisi yürütüyor.

Mehmet Tosun   | 13.06.2022
İletişim Başkanlığından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı diplomasi atağı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine karşı Türkiye'nin haklı tezlerini anlatmak için yurt içinde ve dışında yoğun diplomasi faaliyeti yürütüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Mayıs'ta "İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurularına olumsuz baktıklarını" açıklamasının ardından, terör örgütlerini destekleyen ülkelerin NATO'ya alınmaması konusunda kararlı bir duruş sergiliyor.

Bu kapsamda, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, "terör hassasiyetini" diplomatik yollarla NATO'ya üye ülkelere aktarıyor.

Dışişleri Bakanlığı konvansiyonel diplomasi üzerinden süreci yönetirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da uluslararası topluma yönelik kamu diplomasisi çalışmaları yürütüyor.

Bu çabalarla, Türkiye'nin haklı tezlerinin dünyaya anlatılması ve toplumların ikna edilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İsveç ve Finlandiya'nın en önemli gazetelerine röportaj vererek, Türkiye'nin savunduğu tezleri iki ülke kamuoyuna tüm açıklığıyla duyurdu.

Röportajlarında, İsveç ve Finlandiya'nın, terör konusunda somut ve kalıcı bir politika değişikliği yapması gerektiğinin altını çizen Altun, iki ülkenin NATO'ya katılımının, Türkiye'nin bu haklı endişeleri giderilmediği müddetçe mümkün olmayacağını ifade etti.

İletişim Başkanlığı, 7 Haziran'da da "21. Yüzyılda NATO: Sınamalar, Ortaklıklar ve Genişleme Paneli" düzenleyerek, konuyu yerli ve yabancı uzmanların gözünden tartışmaya açtı. Panelde, ittifakın uyguladığı çok yönlü askeri ve siyasi politikalara ilişkin Türkiye'nin haklı taleplerine dikkat çekildi.

Panelde, NATO üyesi ülkelerin, terör örgütleri karşısında kararlı bir şekilde durmasının ittifakın en önemli misyonlarından biri olduğuna işaret eden Altun, terörle mücadele konusunda net bir pozisyon almamış ülkelerin ittifaka kabulünün, NATO'nun geleceği için de bir tehdit olduğunu vurguladı. Altun, Türkiye'ye yönelik eleştirilere de yanıt vererek, "Türkiye gibi güvenilir bir müttefiki, bu gibi aday ülkelerin NATO ile ilişkisi bağlamında eleştirmeye kalkanlar, tam bir akıl tutulması yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

NATO'nun geleceği masaya yatırılacak

Diplomasi trafiğine hız veren İletişim Başkanlığı, 17 Haziran'da Brüksel'de bir panel düzenleyerek, "Ukrayna'daki savaş sonrasında NATO'nun geleceğini" masaya yatıracak.

Panel, Türkiye'nin tezlerinin, kamu diplomasisinin imkan ve kabiliyetleri kullanılarak tüm dünyaya duyurulmasına olanak sağlayacak.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-30 Haziran'da katılacağı NATO Zirvesi öncesinde Madrid'de 28 Haziran'da bir panel düzenleyerek, uluslararası kamuoyunu bilgilendirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da NATO Zirvesi'nde, "Türkiye'nin terör ve terör örgütlerine destek veren ülkelere yönelik tutumundan taviz vermeyeceğini" vurgulaması bekleniyor.

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