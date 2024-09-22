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İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabulüne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlara, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesinin gerektiğini kaydetti.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabulüne ilişkin açıklama

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini belirterek, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesinin gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu ABD'de, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Türkevi'nde gerçekleşen kabulde Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkileri her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edileceğini belirtti. Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesinin gerektiğini, bunun için dünya devletlerinin hep birlikte barış odaklı hareket etmesi halinde İsrail’in durmaya mecbur kalacağını kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti

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