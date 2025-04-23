Dolar
38.29
Euro
43.72
Altın
3,327.10
ETH/USDT
1,782.40
BTC/USDT
93,500.00
BIST 100
9,312.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD, saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi AFAD, saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi Marmara Bölgesi'nde hissedilen deprem meydana geldi - VTR - AFAD, saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi
logo
Gündem

İletişim Başkanı Altun'dan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "23 Nisan, sadece bir tarih değil, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun açık ve kesin tescilidir." ifadesini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
İletişim Başkanı Altun'dan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"23 Nisan, sadece bir tarih değil, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun açık ve kesin tescilidir. Aynı zamanda bu kıymetli mirasın, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza emanet edildiği anlamlı bir gündür.

Milli Mücadele'nin en meşakkatli günlerinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi milletimizin iradesine olan bağlılığının, hürriyetine sahip çıkma kararlılığının ve çocuklarımızın gözlerindeki umudu büyütme azminin en somut tecelligahıdır. Bizler de bugün bu idealler uğruna mücadele etmeye devam ediyor, Gazi Meclisimizin ruhunu yaşatarak bizden sonraki nesillere de aynı inanç ve kararlılığı miras bırakmak için gayret gösteriyoruz. TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve gözümüzün nuru tüm evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyor, bu aziz vatanın bağımsızlığı uğruna mücadele veren, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem
TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te anma töreni düzenlendi
Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
AJet'ten çocuklara 23 Nisan'da yüzde 50 indirim kampanyası
Tarım ve Orman Bakanlığından Bayrampaşa'da toplu satış yapılan gıda sitelerine denetim

Benzer haberler

İletişim Başkanı Altun'dan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

İletişim Başkanı Altun'dan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Futbol kulüplerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

Adalet Bakanı Tunç: Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, vatanımıza ve bağımsızlığımıza daima sahip çıkacaktır

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Türkiye'ye ziyarette bulunacak

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Türkiye'ye ziyarette bulunacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet