İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon yalnızca bir yalan değil aynı zamanda toplumsal güvene yönelik bir tehdittir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dezenformasyon yalnızca bir yalan değil, aynı zamanda toplumsal güvene, huzura ve demokrasimize yönelik sistemli bir tehdittir." ifadesini kullandı.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Merkezinde "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu" kapsamında düzenlenen "Siyasal İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele" programına katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Bugün AK Parti Genel Merkezi’nde “Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu” kapsamında düzenlenen “Siyasal İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele” programına katılmaktan büyük bir memnuniyet duydum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 14, 2025
Dezenformasyon; yalnızca bir yalan değil, aynı zamanda toplumsal güvene, huzura ve… pic.twitter.com/N3ZeJ7DVl1
"Dezenformasyon yalnızca bir yalan değil, aynı zamanda toplumsal güvene, huzura ve demokrasimize yönelik sistemli bir tehdittir." vurgusu yapan Altun, şunları kaydetti:
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Gerçekleri çarpıtan her bilgi, milletimizin iradesine yöneltilmiş bir saldırıdır. Bizler, hakikatin izinde, yalanın ve algı operasyonlarının karşısında durmaya, doğruyu her zeminde savunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle programın hazırlanmasında emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.