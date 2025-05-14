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Politika

İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon yalnızca bir yalan değil aynı zamanda toplumsal güvene yönelik bir tehdittir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dezenformasyon yalnızca bir yalan değil, aynı zamanda toplumsal güvene, huzura ve demokrasimize yönelik sistemli bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Abdullah Sarica  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon yalnızca bir yalan değil aynı zamanda toplumsal güvene yönelik bir tehdittir

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Merkezinde "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu" kapsamında düzenlenen "Siyasal İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele" programına katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Dezenformasyon yalnızca bir yalan değil, aynı zamanda toplumsal güvene, huzura ve demokrasimize yönelik sistemli bir tehdittir." vurgusu yapan Altun, şunları kaydetti:

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