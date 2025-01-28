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İletişim Başkanı Altun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüştü.

Utku Şimşek  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
İletişim Başkanı Altun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile görüştü

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlü toplum, güçlü ailelerle mümkündür" anlayışıyla ailenin korunması, güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla ilan edilen "Aile Yılı"na büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bu doğrultuda toplumda farkındalığı artırmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda
yürütülecek her türlü faaliyete destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Altun, "Bugün değerli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile gerçekleştirdiğimiz verimli görüşme için kendilerine teşekkür ediyoruz. Güçlü ailelerle daha da güçlenecek ülkemizin 'Aile Yılı' kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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