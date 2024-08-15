Dolar
33.65
Euro
37.17
Altın
2,458.16
ETH/USDT
2,624.00
BTC/USDT
58,480.00
BIST 100
9,804.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlığında, Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı yapıldı-VTR-
logo
Gündem

İklim değişikliği, 2023'te orman yangını olasılığını ve şiddetini büyük ölçüde artırdı

İklim değişikliğinin, geçen yıl Kanada, Amazon'un bazı bölgeleri ile Yunanistan'ı tahrip eden rekor düzeydeki orman yangınlarının olasılığını ve şiddetini önemli ölçüde artırdığı bildirildi.

Muhammet Tarhan  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
İklim değişikliği, 2023'te orman yangını olasılığını ve şiddetini büyük ölçüde artırdı

İstanbul

ABD'de yayın yapan Axios'un haberine göre, 14 Ağustos'ta Earth System Science Data dergisinde yayımlanan "Orman Yangınlarının Durumu" raporunda araştırmacılar, iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı hava koşullarının yangın olasılığını Kanada'da en az üç kat, Amazon'un bazı bölgelerinde 20 kat ve Yunanistan'da iki kat artırdığı sonucuna ulaştı.

Rapor, Mart 2023'ten Şubat 2024'e kadar orman yangını kaynaklı küresel karbon emisyonlarının ortalamanın yüzde 16 üzerinde olduğunu ve 8,6 milyar metrik ton karbondioksit salımına ulaştığını ortaya koydu.

İki yıllık kapsamlı çalışmanın eseri olan raporda araştırmacılar, insan kaynaklı iklim değişikliğinin "orman yangını mevsimlerini" nasıl değiştirdiğinin yanı sıra öngörülebilirlik ve önleme konularına odaklandı.

Raporda en çok dikkati çeken nokta, insanlık tarihi boyunca devasa karbon emici görevi gören, uzun vadeli ortalamanın 9 katından fazla karbon emisyonu ve küresel emisyonların yaklaşık dörtte birini oluşturan boreal (kutupaltı) ormanlarıyla Kanada'daki yangın sezonu oldu.

Rapora göre uzun süreli kuraklık, sıcak hava dalgaları ve diğer faktörlerin etkisiyle Kanada'da kıyıdan kıyıya orman yangınları artarken duman, ABD sınırını aşarak Kuzeydoğu ve Orta Atlantik'teki büyük şehirlere ulaştı.

Öte yandan geçen yıl Brezilya'nın Amazonas eyaletinin yanı sıra Bolivya, Peru ve Venezuela'nın bazı bölgelerinde de alışılmadık derecede çok yangın görüldü.

Rapor, ayrıca Şili, Hawaii ve Yunanistan'daki yoğun, hızlı ve ölümcül yangınların nedenlerini ve sonuçlarını belgeliyor.

Bununla birlikte araştırmacılar, Afrika savanlarında nispeten sakin geçen yangın sezonunun, 2023-2024 sezonunda küresel orman yangınlarına bağlı karbondioksit emisyonlarında yeni rekor kırılmasını engellediğini tespit etti.

Raporun başyazarlarından, Tyndall İklim Değişikliği Araştırma Merkezi'nde Araştırma Görevlisi Matthew Jones, yaptığı açıklamada, "İklim ısındıkça orman yangınları daha sık ve yoğun hale geliyor, bunun sonuçlarından hem toplum hem de çevre zarar görüyor." ifadesini kullandı.

Kanada'da tek bir yangın sezonunda neredeyse 10 yıllık karbon emisyonunun ölçüldüğüne dikkati çeken Jones, bunun atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunu arttırdığı ve küresel ısınmayı şiddetlendirdiği uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Kuala Lumpur Belediye Başkanı olan eski BM Habitat İcra Direktörü Sharif'e tebrik
İklim değişikliği, 2023'te orman yangını olasılığını ve şiddetini büyük ölçüde artırdı
MSB: Son bir haftada 73 terörist etkisiz hale getirildi
Bursa'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

Benzer haberler

İklim değişikliği, 2023'te orman yangını olasılığını ve şiddetini büyük ölçüde artırdı

İklim değişikliği, 2023'te orman yangını olasılığını ve şiddetini büyük ölçüde artırdı

Kanada'da kutup ayılarının saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Dünya Meteoroloji Örgütü 30 yılın en sıcak günlerinin itici gücü olarak iklim krizini gösteriyor

İklimsel değişimler ve gal arısı, kestane balında verimi düşürdü

İklimsel değişimler ve gal arısı, kestane balında verimi düşürdü
Alevlerle mücadelenin gökyüzündeki kahramanları "çelik kanatlar"

Alevlerle mücadelenin gökyüzündeki kahramanları "çelik kanatlar"
Uzmanlara göre 2024'ün en sıcak yıl olma ihtimali artıyor

Uzmanlara göre 2024'ün en sıcak yıl olma ihtimali artıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet