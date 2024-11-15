Dolar
34.43
Euro
36.44
Altın
2,568.09
ETH/USDT
3,090.40
BTC/USDT
89,351.00
BIST 100
9,468.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İHH arama kurtarma köpeği ve eğitmeni 122 arama timi arasında birinci oldu

İHH İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma köpeği Bozo ve eğitmeni İbrahim Güler, AFAD tarafından Ankara'da 122 köpekli arama timinin katılımıyla düzenlenen "2024 Köpekli Arama Timleri Görev ve Eğitim Yeterlilik Sınavı"nda birinci oldu.

Zeynep Rakipoğlu  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
İHH arama kurtarma köpeği ve eğitmeni 122 arama timi arasında birinci oldu

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde düzenlenen sınav, eğitim yeterlilik ve görev yeterlilik şeklinde iki başlık altında düzenlendi.

İki gün süren sınavda arama kurtarma köpekleri ve eğitmenleri, gündüz ve gece olmak üzere çeşitli parkurlarda testlere tabi tutuldu. Gruplar halinde sınava alınan köpekler, senaryo gereği enkazda buldukları canlı sayısına göre puanlandırıldı. Yapılan sınavda, İHH arama kurtarma köpeği Bozo ve eğitmeni İbrahim Güler, sınava katılan 122 ekip arasından birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler, arama kurtarma köpeklerinin arama kurtarma çalışmalarına önemli katkılar sağladığını belirterek "Arama kurtarma köpeklerinin yetiştirilmesi ve olası ihtiyaç durumlarına hazırlıklı olmaları için gerekli eğitimleri almaları önem taşıyor. AFAD tarafından düzenlenen bu sınavlarda birinci olmamız bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

İki aşamalı sınavı geçen arama kurtarma köpeklerine sertifika verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Kıbrıs, milletimizin vazgeçilmez milli davasıdır
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yolumuz, Türkiye ile birlikte geleceğin yoludur
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin davada ara karar açıklandı
İstanbul'da 5 durağı pas geçen sürücüsüz metro, yolcularda paniğe neden oldu

Benzer haberler

İHH arama kurtarma köpeği ve eğitmeni 122 arama timi arasında birinci oldu

İHH arama kurtarma köpeği ve eğitmeni 122 arama timi arasında birinci oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet