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İHH 3 milyona yakın kişiye kurban eti ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda vekaletini aldığı 75 bin 53 hisse kurbanı, 48 ülkede yaklaşık 3 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Elif Küçük  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
İHH 3 milyona yakın kişiye kurban eti ulaştırdı

Istanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, 2023 yılı kurban organizasyonunu "Kurban İbadet Paylaşmak Kardeşliktir" sloganıyla Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Kafkasya, Güney Asya, Balkanlar ve Avrupa'dan toplamda 48 ülkede gerçekleştirdi.

Vekaletini aldığı 75 bin 53 hisse kurbanı bağışçılar adına ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İHH, 600 bin 424 aileye kurbanlık eti dağıtırken, toplamda 3 milyona yakın kişinin dağıtımlardan istifade etmesini sağladı.

Vakıf, Türkiye'de başta deprem bölgeleri olmak üzere 6 bin 672 hisselik kurban kesti ve ihtiyaç sahiplerine pay dağıtımında bulundu. Dağıtımlardan 250 bine yakın kişi istifade etti.

Ayrıca, ülkenin çeşitli illerinde İHH'ya bağlı faaliyet gösteren insani yardım dernekleri de 1900 hisselik kurban kesimi yapılarak yardıma muhtaç kişilere ulaştırdı.

Türkiye'de 12 bin 564 çocuk ile 9 ülkedeki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet hediye eden vakıf, toplamda 34 bin 312 bayramlık dağıttı. ​​​​​​​

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