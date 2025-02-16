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İğneada açıklarındaki hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında avlanan balıkçılar, hamsi bolluğundan memnun.

Özgün Tiran  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
İğneada açıklarındaki hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü

Kırklareli

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu İğneada açıklarına göç eden hamsi, balıkçı teknelerini de peşinden getiriyor.

Trabzon, Samsun, Zonguldak, Yalova, Balıkesir, İstanbul, Sinop ve Rize'den çok sayıda balıkçı, yaklaşık 2 ay önce hamsi bolluğu dolayısıyla rotaslarını İğneada'ya çevirdi.

Havaların soğuması ile hamsinin yoğunlaştığı bölgede denize açılan balıkçılar, avladıkları kasalar dolusu balıkla kıyıya dönüyor.

Balıkçıların yaklaşık 2 aydır İğneada açıklarındaki hamsi mesaisi sürüyor. Hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Balıkçı Fuat Çetin AA muhabirine, İstanbul'dan avlanmak için İğneada açıklarına geldiğini söyledi.

Yoğun şekilde hamsi avladıklarını ifade eden Çetin, "Havanın soğuması, rüzgarın esmesi balığı İğneada açıklarına getirdi." dedi.

Hamsi bolluğunun bir süre daha devam edeceğini öngördüklerini anlatan Çetin, buna bağlı olarak fiyatların da düşeceğini kaydetti.

Her balıkçı teknesinin kasa kasa hamsiyle limana döndüğünü dile getiren Çetin, "Bu sene güzel bir balıkçılık oldu, bereket oldu. Şu an var, inşallah devam eder. Herkes de hakkını alır." şeklinde konuştu.

Yalovalı balıkçı Emin Gültekin de bu yıl hamsinin yüzleri güldürdüğünü söyledi.

Karadeniz'de özellikle İğneada açıklarında bu yıl hamsinin bol olduğunu dile getiren Gültekin, "Balık bolluğu Karadeniz'in çok temiz olmasından kaynaklanıyor. Soğuk hava ona yaklaşınca o da bizim ülkeye geliyor. Bulgar sınırından Türkiye sınırına giriyor." ifadelerini kullandı.

700 kasa balık avladıklarını belirten Gültekin, çok mutlu olduklarını söyledi.

"Bu sene çok güzeldi"

Yalova Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Baykan da Türkiye'nin dört bir yanında balıkçıların rotalarını İğneada açıklarına çevirdiklerini belirtti.

Baykan, "Bu sene Karadeniz'de hamsi, palamut olsun güzel bir avcılık vardı. Bu sene çok güzeldi. 'Para kazanmadım.' diyen yalan konuşur, herkes para kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Havanın soğumasıyla hamsinin Bulgaristan sınırından Türkiye'ye girdiğini anlatan Baykan, bir süredir bölgede hamsi popülasyonunun yoğun olduğunu kaydetti.

Balıkçıların kasalar dolusu hamsiyle limana döndüklerini vurgulayan Baykan, şöyle devam etti:

"Bu, Bulgaristan sınırından gelen bir hamsi. Beklenen bir hamsiydi. Havanın esmesiyle hamsi bizim sınırlarımız içerisine, İğneada'ya girdi. Şu an hamsi avcılığı güzel. Şu an hamsi bol. Hamsi soğuk ve kar sever, soğukla beraber gelir. Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. İğneada'da 3-4 gündür kar yağıyordu, hamsi karla beraber İğneada sınırlarına girdi. Şu an hamsideki lezzet hiçbir balıkta yok."

Limanın küçük olması balıkçıları zorluyor

Baykan, İğneada'ya Türkiye'nin dört bir yanından balıkçıların geldiğini ancak limanın küçük olması nedeniyle sıkıntılar çektiklerini söyledi.

Limanın yenilenmesi gerektiğini anlatan Baykan, "Burada yer olmadığından bizim buradaki balıkçılarımız Poyrazköy'e gidiyor. Balık çıkartmak için 6 saat yol gidiyor. 6 saat de yol gelecek 12 saat. Bu da yakıta biniyor, masraf artıyor. Burada güzel bir liman olsa, rıhtımlar olsa insanlar 6 saat yol gideceğine burada balığını çıkartır. Gider balığını avlar, yeniden limana gelir." ifadelerini kullandı.

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