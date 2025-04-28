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Düzce'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

Göksel Cüneyt İğde  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Düzce'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oluyor Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

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Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 5 metreye yükseldi.

Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.


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