Düzce'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Düzce
Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
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Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 5 metreye yükseldi.
Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
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