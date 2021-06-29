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İGA'dan KKTC'ye gidecek yolculara eski tip kimlik kartı uyarısı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yarın itibarıyla yolcuların eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye seyahat edemeyeceğini duyurdu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 29.06.2021
İGA'dan KKTC'ye gidecek yolculara eski tip kimlik kartı uyarısı

İstanbul

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KKTC'ye nüfus cüzdanları ile seyahat yapacak misafirlerimizin dikkatine. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartıyla çıkılması zorunludur."

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