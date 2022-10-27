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İçişleri Bakanlığından, Ayvalık Belediyesi ile belediye iştiraki şirket hakkında soruşturma

Soruşturma, Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan'daki saldırının failine yardım ve yataklık ettiği belirlenen 3 kişinin Ayvalık Belediyesine ait şirkette çalıştıklarının tespiti ardından başlatıldı.

Ahmet Sertan Usul   | 27.10.2022
İçişleri Bakanlığından, Ayvalık Belediyesi ile belediye iştiraki şirket hakkında soruşturma

Ankara

İçişleri Bakanlığınca, Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan'daki saldırının faillerinden MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'ya yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle tutuklanan 3 kişinin Ayvalık Belediyesine ait şirkette çalıştıklarının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Tuğba E, Rana İ. ve Umur Ö'nün, Bursa'da 20 Nisan'da terör örgütü MLKP tarafından düzenlenen bombalı eylemin failleri arasında yer alan terörist Cebrail Gündoğdu'ya Ayvalık ilçesinde yardım ve yataklık ettikleri, ikametlerinde barındırdıkları tespit edildi. Tuğba E. ve Rana İ, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Tuğba E. ve Rana İ'nin, Ayvalık Belediyesine ait Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde çalıştıkları, Umur Ö'nün ise 2011-2019'da Ayvalık Belediyesine ait şirketlerde SGK kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığınca, Ayvalık Belediyesi ve belediye iştiraki Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın mülkiye müfettişi ve ticaret müfettişi tarafından müşterek yürütüldüğü öğrenildi.

Olay

Bursa'daki saldırının faillerinden Seda Baykan ve Dilek Arsu, 17 Eylül'de İzmir'in Dikili ilçesindeki operasyonda, Mehmet Mustafa Uzkar'a ait hücre evinde gözaltına alınmıştı.

Aynı evde kaldığı tespit edilen, terör örgütü MLKP'nin Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kanadı (FESK) yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve turuncu kategoride aranan Cebrail Gündoğdu da 22 Ekim'de yakalanmıştı.

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