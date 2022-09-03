İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ağustosta 90 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Sözcüsü Çataklı, ağustosta terör örgütü PKK'ya yönelik toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten iş birlikçilerine yönelik 858 operasyon yapıldığını, 90 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ankara
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde bu yıl ağustos ayı içinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarına ilişkin bilgi veren Çataklı, "İç güvenlik operasyonlarında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9'u büyük, 29'u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik de 858 operasyon yapılmıştır." dedi.
Bu operasyonlarda aralarında 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu, 16'sı ölü, 60'ı sağ ve 14'ü teslim olmak üzere toplam 90 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Çataklı, bunların 77'sinin PKK/KCK, 13'ünün de DEAŞ mensubu olduğunu kaydetti.
Çataklı, ayrıca ağustos ayında terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları ve örgütlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen 593'ü PKK/KCK, 554'ü FETÖ, 149'u DEAŞ, 75'i sol terör örgütü mensubu 1371 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 131'i PKK/KCK, 139'u FETÖ, 27'si DEAŞ ve 13'ü sol terör örgütleri mensubu olmak üzere 310'unun tutuklandığını aktardı.
Terör operasyonlarında ağustos ayında 106 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, 65'i ağır ve uzun namlulu 82 silah, 11 mayın/EYP, 122 el bombası, 193 kilogram patlayıcı madde ve 12 bin 482 muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini bildiren Çataklı, mayın/EYP düzeneği ile planlanan 9 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.
Sözcü Çataklı, "Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan-30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan ilkbahar/yaz dönemi için 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlanmıştı. Bir aydan az bir zaman kaldı bu dönemin tamamlanması açısından. Bugüne kadar 8 bin 121 operasyon ile yüzde 89'u tamamlanmıştır. Bu operasyonlarda 72 terörist etkisiz hale getirilmiş, 448 sığınak/barınak imha edilmiş, 214 silah, 517 el bombası, 96 mayın/EYP, 674 fünye, 920 tüp, 3 bin 920 kilogram patlayıcı, 53 dürbün, 56 telsiz ile 40 bin 163 mühimmat ele geçirilmiştir." diye konuştu.
"Yunanistan, Lavrion Kampı'nı terör örgütü PKK'ya tahsis etmiştir"
Çataklı, yurt içindeki terörle mücadele aralıksız sürerken yurt dışından teröristlere yapılan silah, maddi yardım ve koruma kollama gibi destekleri de dikkatle takip ettiklerini söyledi.
Yunanistan'ın, Lavrion Kampı'nı terör örgütü PKK'ya ve onunla iş birliği yapan örgütlere tahsis ettiğine dikkati çeken Çataklı, "Bu kamp aktiftir ve aktif bir şekilde terör örgütünün hizmetindedir. Bu gerçeğin bizim açımızdan tartışılır herhangi bir tarafı yoktur. Gerek istihbari bilgilerimiz gerekse bu konudaki delillerimiz nettir." dedi.
"Toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır"
Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'nin uluslararası ölçekte başarılı olduğu bir diğer alanın da düzensiz göçle mücadele olduğunu belirterek, "Düzensiz göçle mücadelede 2022 yılı ağustos ayında 6 bin 329'u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır." diye konuştu.
Ülkesine dönen Suriyeli sayısının arttığını, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Çataklı, "521 bin 39'a ulaştı gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 654 bin 866 kişidir." bilgisini verdi.
Çataklı, bugünün, Diyarbakır ailelerinin haklı ve güçlü itirazının 4. yıl dönümü olduğunu belirterek, kahraman asker, jandarma, polis ve korucuların fedakarlıklarına bu ailelerin cesareti ve tepkisi de eklenince terör örgütünün ve onların sözcülerinin istismarlarının sona erdiğini söyledi.
Bu eylem sayesinde örgütten kaçışlar ve kopuşların hızlandığını, teslim olmaların arttığını dile getiren Çataklı, özellikle örgütün kirli yüzünün dünya kamuoyunda daha bilinir hale geldiğini ifade etti.
Terör örgütünün tarihinde katılımın en az, teslim olma sayısının en fazla ve ülke içindeki eleman sayısının ise en düşük olduğu dönemin yaşadığına işaret eden Çataklı, "PKK ile mücadelede biz artık belli bölgelerde kalan son teröristleri kovalıyoruz. Tek tek sayıyoruz. Sınırlarımızın dışından birkaç yöneticisinin kendi yayın organlarındaki gelişigüzel, içi boş kabadayılıklarından öte, içeride herhangi bir varlıkları söz konusu değildir. Bir sözümüz vardı: 'Terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız'. Bu sözümüzü tamamen yerine getirmiş olmanın arifesindeyiz." diye konuştu.
"Tendürek Dağı, terör örgütünden tamamen temizlendi"
Çataklı, Tendürek Dağı'nın terör örgütünden tamamen temizlenmesinin çok önemli bir aşama olduğunu vurguladı.
"Burası jeolojik yapısı itibarıyla zorlu bir bölgedir." diyen Çataklı, şunları dile getirdi:
"Bir zamanlar, terörist sayısının 100'lü rakamlarda olduğu tahmin edilen bir alandır. Mağaraların fazla olması, teröristler için gizlenme ve kaçış imkanı sağlaması, bu bölgeyi teröristler için önemli bir alan haline getirmekteydi. Bununla birlikte, terör örgütünün sözde doğu sevk ve idare komutanlığı olarak adlandırdığı yer yine bu bölgeydi ve İran'ın Makü-Dambat bölgesinde faaliyet gösteren teröristlerin Türkiye'ye aktarımındaki en önemli geçiş güzergahıydı ama güvenlik güçlerimizin kahramanlığı ve devletimizin kararlılığı sonucunda terör örgütü burada büyük kayıplara uğramıştır."
Çataklı, Tendürek Dağı'nın teröristlerden tamamen temizlenmesinin ardından terör örgütü PKK/KCK'nın kullandığı sığınak ve barınakların tespit edilmesine yönelik Eren Abluka-32 ve Eren Abluka-35 operasyonlarında bölücü terör örgütüne ait çok mühimmatın da ele geçirildiğini hatırlattı.
"PKK ile mücadele edecek ve onu yenecek gücümüz var"
İsmail Çataklı, Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na ilişkin görseller paylaşarak, kampta açık şekilde örgüt propagandası yapıldığını, terör örgütünün bu kampta yuvalandığını söyledi.
Yunanistan'ın terör örgütü PKK'ya desteğinin yıllardır bilindiğine dikkati çeken Çataklı, şöyle devam etti:
"Terör örgütünün Avrupa yapılanması tarafından Lavrion Kamp sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Hafız Mahir' kod adlı Mahmut Yıldız'ın, kamp sorumluluğundan alınarak ülkemizden terör örgütüne katılım yapmak amacıyla Yunanistan'a geçiş yapacak şahısların illegal geçişleriyle ilgilenmek üzere görevlendirildiğini ifade edelim, Yunanlılar da bilsinler. Yine Lavrion Kamp sorumlusu olarak 'Çektar' kod adlı Özcan Ergün'ün görevlendirildiğini bizim de bildiğimizi bilsinler. Kamp içerisinde her terör örgütü adına bir sorumlunun bulunduğu, sorumluların Kandil'den atama yoluyla belirlendiğini bilsinler, bizim bildiğimizi de bilsinler. Ayrıca genel sorumlunun 'Nurhak' kod adlı Urfalı, örgütlenme sorumlusunun 'Baran' kod adlı Mardinli, dış ilişkiler sorumlusunun 'Hafız' kod adlı Diyarbakırlı, kadın sorumlusu 'Mizgin' kodlu Diyarbakırlı olduğunu da yine ifade edelim. Bu konuda son olarak şunu ifade etmek isterim. Komşu ülkeler olarak aramızda sorunlar olabilir ama Yunanistan'ı bu konuda acilen sorumlu ve ciddi bir devlet gibi davranmaya davet ediyoruz. PKK ile mücadele edecek ve onu yenecek gücümüz var, bunu da yapıyoruz. Bildiğiniz gibi son teröristlerin peşindeyiz ancak Lavrion Kampı, gelecekte Yunanistan'ın Kandil'i olursa o zaman ortaya çıkacak durumla kendileri baş edebilirler mi bunu iyi düşünsünler. Onun için uyarıyoruz, terörü desteklemeyin."
"Doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı düştü"
Sözcü Çataklı, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik ağustos ayında gerçekleştirilen 19 bin 375 operasyonda 23 bin 606 kişinin gözaltına alındığını, 1971 kişinin adli makamlarca tutuklandığını bildirdi.
Yapılan operasyonlarda bir önceki aya göre büyük oranda artışla uyuşturucu madde ve malzemelerin ele geçirildiğini anlatan Çataklı, 2017'de doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 941 iken 2021'de bu sayının yüzde 71 azalışla 270'e düştüğünü dile getirdi. Çataklı, adli tıp çalışmaları sonuçlanan maddeye bağlı ölüm sayısının 2021'in ilk 7 ayında 62 iken bu yılın ilk 7 ayında yüzde 22'lik azalışla 48'e indiğini ifade etti.
Sözcü İsmail Çataklı, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik ağustos ayında gerçekleştirilen 2 bin 397 operasyonda da 3 bin 287 kişinin gözaltına alındığını, 21 kişinin adli makamlarca tutuklandığını bildirdi.
"KADES uygulamasını bugüne kadar 3 milyon 954 bin 178 kişi indirdi"
Bakanlık olarak en çok önem verdikleri konulardan birinin de aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele olduğunu vurgulayan Çataklı, karakollara yapılan her başvuruya, KADES uygulaması ile alınan her çağrıya hemen cevap verildiğini ve anında müdahale edildiğini anlattı.
Çataklı, "Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında 2021 ağustos ayına göre yüzde 30 azalışla ağustos ayında maalesef 21 kadınımız hayatını kaybetti. 24 Mart 2018 itibarıyla hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği KADES uygulamasını bugüne kadar 3 milyon 954 bin 178 kişi indirdi. Uygulama üzerinden bugüne kadar 286 bin 888 gerçek ihbar alındı ve tamamına müdahale edildi. Aynı anda bin elektronik kelepçeyi izleyebilme kapasitesi olan elektronik kelepçe izleme merkezi tarafından bugüne kadar 2 bin 373 vakanın takibi yapıldı ve halen 723 vakanın takibi devam etmektedir. Bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda can kaybı meydana gelmedi." şeklinde konuştu.
2021-2022 yıllarının ağustos ayları asayiş verileri karşılaştırıldığında, ülke genelinde mal varlığına karşı işlenen yankesicilik olaylarında yüzde 19 azalış, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 2 azalış, evden hırsızlık olaylarında ise yüzde 7 azalış sağlandığını bildiren Çataklı, ağustos ayında günlük ortalama evden hırsızlık sayılarının da düştüğünü söyledi.
Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, siber suçlarla mücadelede ağustos ayında terör suçları kapsamında 13 bin 123 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, tespit edilen 5 bin 348 kişi hakkında yasal işlem yapılarak 183'ünün yakalandığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.