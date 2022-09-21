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İçişleri Bakanlığı, Afrin'de 12 kilogram C4 patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarının Afrin'de eylem yapmak üzere iş birlikçileri aracılığıyla Münbiç'ten gönderdikleri 12 kilogram C4 patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 21.09.2022
İçişleri Bakanlığı, Afrin'de 12 kilogram C4 patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Hatay Emniyeti ve Afrin Suriye Görev Gücü ekiplerince, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarının, Afrin'de eylem yapmak üzere iş birlikçileri aracılığıyla Münbiç'ten gönderdikleri 4 adet bidon içinde 12 kilogram C4 patlayıcı madde, 8 adet modifiye edilmiş elektrikli kapsül ile 2 verici kumanda, 4 Alpha Fire alıcı ile 2 verici kumandanın toprağa gömülü vaziyette ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Operasyonda emeği geçen ekiplerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.


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