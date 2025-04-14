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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Konya merkezli FETÖ operasyonuna ilişkin açıklama

Bakan Yerlikaya, Konya merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonuna ilişkin "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." dedi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Konya merkezli FETÖ operasyonuna ilişkin açıklama

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Konya merkezli İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve Manisa'daki operasyonlarda aralarında kamu personelinin de bulunduğu 20 şüphelinin yakalandığını hatırlattı.

Şüphelilerin, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiklerinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

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