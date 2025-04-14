İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Konya merkezli FETÖ operasyonuna ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya, Konya merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonuna ilişkin "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." dedi.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Konya merkezli İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve Manisa'daki operasyonlarda aralarında kamu personelinin de bulunduğu 20 şüphelinin yakalandığını hatırlattı.
️"FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı!"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 14, 2025
Konya merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik bugün düzenlediğimiz operasyonlarda; aralarında Kamu Personelinin de bulunduğu 20 şüpheli yakalandı❗️
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire… pic.twitter.com/u2ozRmW1bZ
Şüphelilerin, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiklerinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.