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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kahramanmaraşlı şehit ailesine taziye ziyareti

Sinan Doruk  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kahramanmaraşlı şehit ailesine taziye ziyareti

Kahramanmaraş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in Kahramanmaraş'taki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Yerlikaya, beraberindeki Vali Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile Göksun ilçesine bağlı kırsal Hacıkodal Mahallesi'ne geçti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırında Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in ailesi ile görüşen Yerlikaya, baba Hasan ve anne Dürdane Gülmez ile şehidin kardeşlerine başsağlığı diledi, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından aile fertleriyle birlikte mahalle mezarlığına geçen Yerlikaya, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

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