İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafik kazasında yaralanan polis memurunun ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Ilgın ilçesindeki trafik kazasında yaralanan polis memuru Adem Buğra Karakuş'un ailesini hastanede ziyaret etti.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Dün Konya'nın Ilgın ilçesinde yolcu otobüsünün bir kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan, polis memuru Adem Buğra Karakuş'un ailesini tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret ettik. Şükürler olsun kahraman polisimizin sağlık durumu iyi. Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Kazada hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başhekimimize, doktorlarımıza ve hemşirelerimize teşekkür ediyorum."
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
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Dün Konya’nın Ilgın ilçesinde yolcu otobüsünün bir kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2025
Polis Memuru Adem Buğra Karakuş’un ailesini tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret ettik.
Şükürler olsun Kahraman… pic.twitter.com/fP2S96Lprl