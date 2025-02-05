İçişleri Bakanı Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı İsmail ile görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Şeyh İsmail ile bir araya geldi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Şeyh İsmail ve heyetini Bakanlıkta misafir ettiklerini belirtti.
Bakan Yerlikaya, "Sayın Bakan ile başta terörle mücadele, kolluk eğitimi ve düzensiz göçle mücadele konuları olmak üzere bakanlıklarımız arasında işbirliği konularını ele aldık. Sayın Bakan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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Somali İç Güvenlik Bakanı Sayın Abdullahi Sheikh İsmail ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 5, 2025
Sayın Bakan ile başta terörle mücadele, kolluk eğitimi ve düzensiz göçle mücadele konuları olmak üzere bakanlıklarımız arasında iş birliği konularını ele aldık.
Sayın Bakan'a ve… pic.twitter.com/meNcpnHcjj