İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ölen Gazzeliler, Refahlılar değil, ölen insanlık
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Refah'ta çadır kampları bombalanıyor, bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Ancak sadece ölen Gazzeliler, Refahlılar değil. Ölen insanlık." ifadelerini kullandı.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.
Güvenli bölge olarak ilan edilen Refah’ta masum Filistinli kardeşlerimiz katledilmeye, tüm dünyanın gözleri önünde soykırım suçu işlenmeye devam ediyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 27, 2024
Refah’ta çadır kampları bombalanıyor; bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor.
Ancak sadece ölen Gazzeliler,… pic.twitter.com/1TOOAU9mdg
Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:
"Güvenli bölge olarak ilan edilen Refah'ta masum Filistinli kardeşlerimiz katledilmeye, tüm dünyanın gözleri önünde soykırım suçu işlenmeye devam ediyor. Refah'ta çadır kampları bombalanıyor, bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Ancak sadece ölen Gazzeliler, Refahlılar değil. Ölen insanlık. Çıkan yangınlarda sadece gökyüzünü kara bulutlar kaplamıyor, vicdanlar da kararıyor.
Biz Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, kulaklarını tıkayanlara Refah'tan yükselen çığlıkları duyurmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.