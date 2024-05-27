Dolar
32.18
Euro
34.93
Altın
2,351.85
ETH/USDT
3,923.30
BTC/USDT
68,700.00
BIST 100
10,608.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Eminönü Beyazıt Meydanı’nda protesto ediliyor.
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ölen Gazzeliler, Refahlılar değil, ölen insanlık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Refah'ta çadır kampları bombalanıyor, bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Ancak sadece ölen Gazzeliler, Refahlılar değil. Ölen insanlık." ifadelerini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ölen Gazzeliler, Refahlılar değil, ölen insanlık

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Güvenli bölge olarak ilan edilen Refah'ta masum Filistinli kardeşlerimiz katledilmeye, tüm dünyanın gözleri önünde soykırım suçu işlenmeye devam ediyor. Refah'ta çadır kampları bombalanıyor, bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Ancak sadece ölen Gazzeliler, Refahlılar değil. Ölen insanlık. Çıkan yangınlarda sadece gökyüzünü kara bulutlar kaplamıyor, vicdanlar da kararıyor.

Biz Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, kulaklarını tıkayanlara Refah'tan yükselen çığlıkları duyurmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan İsrail'in Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki
Ağrı Dağı beyaza büründü
DMM "bazı illerde 112 Acil sağlık hizmetleri istasyonları kapatılacak" iddiasını yalanladı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu
Türk Dünyası Ulusal Bilimler Akademileri Birliği Genel Kurulu Ankara'da toplandı

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan İsrail'in Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki

Emine Erdoğan'dan İsrail'in Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki

İsrail'in Refah'taki kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45'e yükseldi

Af Örgütü: İsrail'in nisandaki 3 saldırısı yeni savaş suçu delilleri içeriyor

Filistin asıllı Rektör Ebu Sitte: İsrail, esasında Gazze'yi yaşanılmayacak bir bölgeye dönüştürmeyi hedeflemektedir

Filistin asıllı Rektör Ebu Sitte: İsrail, esasında Gazze'yi yaşanılmayacak bir bölgeye dönüştürmeyi hedeflemektedir
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ölen Gazzeliler, Refahlılar değil, ölen insanlık

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ölen Gazzeliler, Refahlılar değil, ölen insanlık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet