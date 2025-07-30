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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AA Editör Masası'nda gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor, soruları yanıtlıyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e silah satışının durdurulması için Senato'ya "baskı" yapacağını belirtti

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, İsrail'in ablukası altında olan ve kıtlığa sürüklenen Gazze'deki duruma karşı çıkarak, Senato'daki oylamada İsrail'e silah satışının yasaklanması yönünde oy verilmesi için "baskı yapacağını" belirtti.

Aynur Şeyma Asan  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e silah satışının durdurulması için Senato'ya "baskı" yapacağını belirtti

Ankara

Sanders, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'de süren saldırılarını "korkunç" olarak nitelendirdi.

Kongrenin İsrail'e fon sağlamayı bırakmasının vaktinin geldiğini vurgulayan Sanders, "ABD, çocukları aç bırakan bir hükümeti desteklememeli." ifadesini kullandı.

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Sanders, paylaşımında "Sanders, Gazze'de açlık sürerken İsrail'e silah satışlarının durdurulması amacıyla oy vermek için baskı yapacak." başlıklı yazılı açıklamasına yer verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine sağlanan 675,7 milyon dolarlık silah satışını yasaklamak için Senatonun oylama yapacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD vergi mükellefleri, ırkçı ve aşırılıkçı Netanyahu hükümetine destek olarak on milyarlarca dolar harcadı. Artık yeter. Vergi ödeyenlerin paralarını çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılar olan yaklaşık 60 bin Filistinliyi öldüren ve 143 bini aşkın kişiyi yaralayan bir hükümete harcamaya devam edemeyiz. Gazze'ye insani yardımı engelleyen, devasa kıtlığa yol açan ve halkı aç bırakan bir hükümeti desteklemeye devam edemeyiz."

Açıklamada, söz konusu silah satışının dış yardım yasası kriterlerini ihlal ettiği savunularak güvenilir insan hakları gruplarının, bu silahların İsrail tarafından yasa dışı şekilde kullanıldığını ve sivillerin ölümüne yol açtığına işaret ettiği aktarıldı.

Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin son yıllarda ve yakın zamanda binlerce Filistinliyi ve 6 ABD'liyi öldürdüğü ifade edilen açıklamada, bu ölümlerden kimsenin sorumlu tutulmadığı vurgulandı.

Açıklamada, İsrailli askerlerin gıda yardımı almaya çalışan sivillere ateş ettiği, İsraillilerin Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbettiği ve Tel Aviv hükümetinin politikaları sonucu Gazze'de toplu açlık yaşandığının altı çizilerek, ABD'nin bu zulme olanak tanıyan silahları sağlamaması gerektiği kaydedildi.

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