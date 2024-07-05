Dolar
32.76
Euro
35.46
Altın
2,366.29
ETH/USDT
2,881.70
BTC/USDT
54,366.00
BIST 100
10,878.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'ın Szeged kentindeki kampta yaptığı antrenmanla sürdürüyor.
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de valiliği ve büyükşehir belediyesini ziyaret etti.

Tunahan Akgün  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Kayseri

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Yerlikaya, kentteki temasları kapsamında valiliği ziyaret ederek, Vali Gökmen Çiçek ile bir süre görüştü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre ise Yerlikaya, valilik ziyaretinin ardından büyükşehir belediyesine geçti.

Burada Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve belediye personeli tarafından karşılanan Yerlikaya'ya çiçek takdim edildi.

Büyükkılıç, "İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'yı Kayseri'mizde ve büyükşehir belediyemizde konuk etmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Kendilerine teşrifleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı AK Parti Kayseri milletvekilleri ve protokol üyelerinin de eşlik ettiği Yerlikaya'nın ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Seyahatsever projesi için başvurular başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ulaşım desteğinden 132 bini aşkın öğrenci yararlandı
Balıkesir'de deniz çayırlarını iş makinesiyle söken operatöre 774 bin lira ceza uygulandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
Asfalt yenileme çalışması yapılan Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-48" operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

İstanbul'da Kayseri'deki olaylarla ilgili paylaşım ve gösterilere ilişkin 10 tutuklama

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-20" operasyonlarında 29 ilde 108 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-20" operasyonlarında 29 ilde 108 şüpheli yakalandı
"Sibergöz-49" operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı

"Sibergöz-49" operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı
Müzisyen kalaycı, ailesiyle köy köy gezerek ata mesleğini yaşatıyor

Müzisyen kalaycı, ailesiyle köy köy gezerek ata mesleğini yaşatıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet