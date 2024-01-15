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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarını inceledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inşa edilen deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Gökhan Çalı  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarını inceledi Fotoğraf: Sinan Doruk - AA

Kahramanmaraş

Bakan Yerlikaya, kentteki temasları kapsamında Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden konutları inceledi.

Örnek daireyi gezen Yerlikaya, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Vali Mükerrem Ünlüer'i makamında ziyaret eden Yerlikaya, basına kapalı bir süre görüştü.

Bakan Yerlikaya'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da eşlik etti.​​​​​​​


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