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İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" yapıldı

Ankara

Bakan Yerlikaya, "Güvenlik Toplantısı"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Terör, asayiş, uyuşturucu, yakalamalar, kaçak sigara, makaron, organize suç örgütleri ve düzensiz göç konularını içeren haftalık güvenlik toplantımızı, Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız, ilgili birim yöneticilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz."

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