İçişleri Bakanı Soylu'dan "Evim Yuvam Olsun" kampanyasına destek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedeler için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 2 eviyle destek olduğunu açıkladı.
Ankara
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzon'da ve İstanbul'da, iki evimizi, Evim Yuvan Olsun kampanyasına veriyoruz." ifadesini kullandı.
El birliğiyle, güç birliğiyle aşacağız...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 18, 2023
Hayırsever insanlarımızın depremzedelere evlerini açmak istediklerini biliyoruz.
Hazırladığımız #EvimYuvanOlsun uygulamasını vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz.
Detaylı Bilgi ⤵️https://t.co/CSCfe3DovB pic.twitter.com/ppOXYl4VdZ
Kampanya kapsamında, hayırseverler, depremzedeler kalıcı konutlara erişene kadar onların barınma ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.