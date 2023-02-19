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İçişleri Bakanı Soylu'dan "Evim Yuvam Olsun" kampanyasına destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedeler için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 2 eviyle destek olduğunu açıkladı.

Ahmet Sertan Usul   | 19.02.2023
İçişleri Bakanı Soylu'dan "Evim Yuvam Olsun" kampanyasına destek

Ankara

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzon'da ve İstanbul'da, iki evimizi, Evim Yuvan Olsun kampanyasına veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kampanya kapsamında, hayırseverler, depremzedeler kalıcı konutlara erişene kadar onların barınma ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor.

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