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İçişleri Bakanı Soylu'dan Adana'daki olaylara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'daki olaylara ilişkin Valiliğin soruşturma başlattığını bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 20.03.2022
İçişleri Bakanı Soylu'dan Adana'daki olaylara ilişkin açıklama

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan 'Kuytulcular', tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır."

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