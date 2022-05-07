İçişleri Bakanı Soylu: Yayalar için 5 adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaya öncelikli trafikle son 5 yılda yaya ölümleri 1810'dan 1186'ya düştü. Yayalar için 5 adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz." dedi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen yıl trafik kazalarına bağlı ölümlerin dörtte birinin yaya ölümleri ve bu ölümlerin yüzde 58'inin yaya kaynaklı olduğunu belirtti.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu yılki Trafik Haftası temasının "Yaya Trafiği" olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"2021'de trafik ölümlerinin dörtte biri yaya ölümleri ve bu ölümlerin yüzde 58'i maalesef yaya kaynaklı. Yaya öncelikli trafikle, son 5 yılda yaya ölümleri 1810'dan 1186'ya düştü. Yayalar için 5 adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz."
Soylu, paylaşımında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" görsellerine de yer verdi.
Görsellerle yayaların trafikte güvenli şekilde yürümek için "Yaya yolunda ilerle", "Görünür ol", "Trafik ışıklarını takip et", "Yaya geçidi kullan" ve "Yola odaklan" kurallarına uyması isteniyor.
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#TrafikHaftası'nda bu yılki temamız— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 7, 2022
YAYA TRAFİĞİ
2021'de trafik ölümlerinin 4'te 1'i yaya ölümleri ve bu ölümlerin %58’i maalesef yaya kaynaklı
Yaya öncelikli trafikle son 5 yılda yaya ölümleri 1810dan 1186ya düştü
YAYALAR İÇİN
5️⃣ADIM
ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz⬇️ pic.twitter.com/F9hfvW74VM