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İçişleri Bakanı Soylu: Yayalar için 5 adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaya öncelikli trafikle son 5 yılda yaya ölümleri 1810'dan 1186'ya düştü. Yayalar için 5 adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz." dedi.

Orhan Onur Gemici   | 07.05.2022
İçişleri Bakanı Soylu: Yayalar için 5 adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen yıl trafik kazalarına bağlı ölümlerin dörtte birinin yaya ölümleri ve bu ölümlerin yüzde 58'inin yaya kaynaklı olduğunu belirtti.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu yılki Trafik Haftası temasının "Yaya Trafiği" olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2021'de trafik ölümlerinin dörtte biri yaya ölümleri ve bu ölümlerin yüzde 58'i maalesef yaya kaynaklı. Yaya öncelikli trafikle, son 5 yılda yaya ölümleri 1810'dan 1186'ya düştü. Yayalar için 5 adım ile yaya kazalarını daha da düşürmeliyiz."

Soylu, paylaşımında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" görsellerine de yer verdi.

Görsellerle yayaların trafikte güvenli şekilde yürümek için "Yaya yolunda ilerle", "Görünür ol", "Trafik ışıklarını takip et", "Yaya geçidi kullan" ve "Yola odaklan" kurallarına uyması isteniyor.

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