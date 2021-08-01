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Gündem

İçişleri Bakanı Soylu, orman yangınları üzerinden yapılacak provokasyona karşı uyardı

Soylu, orman yangınları üzerinden yapılacak provokasyona dikkati çekerek "Kaos isteyenlerin, toplumun vicdanını istismar edenlerin oyunlarına gelmeyiz. Yalan haberlerle toplumun moral durumunu bozmak isteyenler amaçlarına kavuşamayacaklar" dedi.

Özcan Yıldırım   | 01.08.2021
İçişleri Bakanı Soylu, orman yangınları üzerinden yapılacak provokasyona karşı uyardı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınları nedeniyle oluşan toplumsal duyarlılığı yönlendirmek isteyen provokatörlere karşı vatandaşlara dikkat olmaları uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Kötülükten, kaostan beslenenler, özellikle sosyal medyada zehir saçıyor. Biz her insanın olduğu gibi, her ağacın, her hayvanın, her börtü böceğin hayat hakkını son nefesimize kadar koruruz. Kaos isteyenlerin, nefret tohumu ekenlerin, toplumun vicdanını istismar edenlerin oyunlarına gelmeyiz. Dezenformasyonla, yalan haberlerle toplumun moral durumunu bozmak isteyenler amaçlarına kavuşamayacaklar. Orman yangınları üzerinden kardeşliğimizi hedef alarak daha büyük yangınları tutuşturmak isteyenleri tanıyoruz. Gün kaos isteyen, gerilim isteyen, kavga ve şiddet isteyenlerin emellerini boşa çıkaracak, 85 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberlik günüdür. Bütün yangınları birlik ve beraberlik ruhuyla söndüreceğiz ve inşallah sonsuza kadar bir olacağız."

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