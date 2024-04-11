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Kars ve Ardahan'da sürücüler şeker ikram edilerek uyarıldı

Kars ve Ardahan'da jandarma ile polis ekipleri Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptıkları uygulamada sürücülere şeker ikram edip uyarılarda bulundu.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci, Ali Çelik, Günay Nuh  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Kars ve Ardahan'da sürücüler şeker ikram edilerek uyarıldı Fotoğraf: Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü

Kars

Kars Valisi Ziya Polat, bayram dolayısıyla kentin farklı noktalarında uygulama yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Ekiplerin bayramını kutlayan Polat, daha sonra uygulamaya katılarak bayramını tebrik ettiği sürücülere şeker ikramında bulunarak kurallara uymaları konusunda uyarılar yaptı.

Sarıkamış ilçesinde de İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri halkın huzur ve güven içinde seyahat etmeleri, yaşanan kazaların en aza indirilebilmesi için uygulama ve denetimlerini sürdürdü.

Bu kapsamda araçları tek tek durduran jandarma trafik ekipleri sürücülere şeker, kolonya ikram edip ehliyet ve ruhsat kontrolü, asayiş ekipleri de yolcu konumundaki vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

Ekipler, şeker ikramında bulundukları sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kağızman'da ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kars-Kağızman kara yolundaki uygulama noktasında sürücülere trafik kurallarını hatırlatılırken, araçlarda bulunanlara şeker ve kolonya ikram etti.

Ardahan

Ardahan'da yol kontrolü yapan ekipler, sürücülerin bayramını tebrik etti.

Ardahan-Göle kontrol noktasında sürücülerin kurallara uyması konusunda uyarıda bulunan ekipler, "Bayramın şeker tadında geçmesi" sloganıyla sürücülere şeker ikramında bulundu.

Jandarma ekipleri ise Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak noktasında uygulama yaptı.

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