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İçişleri Bakanı Soylu, Murgul'daki selde hayatını kaybeden kişinin cenaze törenine katıldı

Artvin'in Murgul ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden Serdar Yiğit'in cenazesi toprağa verildi.

Muhittin Sandıkçı   | 28.07.2021
İçişleri Bakanı Soylu, Murgul'daki selde hayatını kaybeden kişinin cenaze törenine katıldı Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı / AA

Artvin

İlçede 22 Temmuz'da yaşanan selde Murgul Çayı'nda kaybolan ve yapılan çalışmalarının ardından bugün bulunan Yiğit'in cenazesi, Borçka Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Camisi'ne getirildi.

Yiğit'in cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kabaca köyündeki aile kabristanlığında defnedildi.

Cenaze törenine Yiğit'in babası Ekrem Yiğit, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Soylu, Erkan Yiğit ve diğer akrabalarına taziyelerini iletti.

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