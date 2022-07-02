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İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemede bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde inceleme gerçekleştirdi.

Bilal Kahyaoğlu, Özgür Alantor   | 02.07.2022
İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemede bulundu

Kastamonu

Soylu, 27 Haziran'da etkili olan sağanağın ardından su taşkını yaşanan ilçeye bağlı İlişi köyünü ziyaret etti. Evleri selden etkilenen vatandaşlarla sohbet eden Soylu, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Avni Çakır, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile diğer ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu, ardından Bozkurt ilçe merkezinde inceleme gerçekleştirdi.

Çalışmalara katılan askerler, AFAD ekipleri ve diğer görevlilerle sohbet eden Soylu, jandarma ekipleriyle fotoğraf da çektirdi.

Sel bölgesinde çalışan tüm ekiplere teşekkür eden Soylu, daha sonra helikopterle Küre ilçesine gitti.


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