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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB’de yürütülen terör soruşturmasına yönelik basın toplantısı düzenliyor KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara’da, ‘’Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve KKTC Konferansı’’nda konuşuyor
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İçişleri Bakanı Soylu: İBB'de İmamoğlu döneminde işe alınmış 505 kişinin işe girmelerinde engel durum söz konusu

İçişleri Bakanı Soylu, "(İBB'deki terör soruşturması) 505 kişi İmamoğlu döneminde alınmış ve bunların bizatihi işe girmelerinde engel durum söz konusu. Bu kadar açık ve net." dedi.

Ferdi Türkten   | 28.12.2022
İçişleri Bakanı Soylu: İBB'de İmamoğlu döneminde işe alınmış 505 kişinin işe girmelerinde engel durum söz konusu

Ankara

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