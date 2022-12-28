İçişleri Bakanı Soylu: İBB'de İmamoğlu döneminde işe alınmış 505 kişinin işe girmelerinde engel durum söz konusu
İçişleri Bakanı Soylu, "(İBB'deki terör soruşturması) 505 kişi İmamoğlu döneminde alınmış ve bunların bizatihi işe girmelerinde engel durum söz konusu. Bu kadar açık ve net." dedi.
Ankara
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